Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Amphetamin sichergestellt

Edenkoben (ots)

Am Freitag (13.02.2026) gegen 15:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer vor der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnte eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden, welche sichergestellt wurde. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 59-jährigen LKW-Fahrers gegen 12:05 Uhr zwischen Edenkoben und Maikammer wurde festgestellt, dass dieser auf seiner offenen Ladefläche Recyclingmaterial und Schotter transportierte. Die Ladung war ungesichert und ragte über die Bordwand hinaus. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

