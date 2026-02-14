PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Amphetamin sichergestellt

POL-PDLD: Amphetamin sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Freitag (13.02.2026) gegen 15:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer vor der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnte eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden, welche sichergestellt wurde. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 59-jährigen LKW-Fahrers gegen 12:05 Uhr zwischen Edenkoben und Maikammer wurde festgestellt, dass dieser auf seiner offenen Ladefläche Recyclingmaterial und Schotter transportierte. Die Ladung war ungesichert und ragte über die Bordwand hinaus. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 20:59

    POL-PDLD: PKW-Brand auf der B9

    B9/Rülzheim (ots) - Am 13.02.2026 um 17:50 Uhr geriet ein PKW aufgrund eines technischen Defekts auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, während der Fahrt in Brand und brannte schließlich auf dem Seitenstreifen voll aus. Die Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden; verletzt wurde niemand. Rückfragen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 20:00

    POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum (11.02.2026 - 12.02.2026) in eine Arztpraxis in der Unteren Hauptstraße in Herxheim einzubrechen. Jedoch scheiterten diese an der Eingangstür. Durch die Hebelversuche an der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren