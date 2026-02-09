Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Tankstelle + Wahlplakate beschädigt und geklaut + Transporter brennt - Zeugensuche nach Brandstiftung + In Kita eingebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Buseck: Einbruch in Tankstelle

Gestern am frühen Morgen drangen mehrere Einbrecher in eine Tankstelle in Großen-Buseck ein. Sie machten sich im Inneren an einem Tresor zu schaffen und flüchteten in einem weißen Golf.

Gegen 4.10 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Ganseburg (an der B49 gelegen). Sie lösten mit Werkzeug einen verankerten Tresor, luden diesen in einen weißen VW Golf (neueres Modell) und flüchteten gegen 4.20 Uhr in unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug waren zuvor in Grünberg gestohlene Gießener Kennzeichen angebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren mindestens vier Täter am Werk.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist der weiße Golf im Umfeld aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der Einbrecher machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Stadt und Kreis: Wahlplakate beschädigt und geklaut

Heute früh teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass zwei Unbekannte Wahlplakate in Gießen angezündet hatten. Die beiden Personen flohen auf E-Rollern vom Tatort in der Licher Straße 121. Die Tat ereignete sich gegen 0.40 Uhr. Die vier zerstörten Plakate hingen an Straßenlaternen, diese wurden nicht beschädigt. Die Fahndung nach den Personen lief erfolglos.

Zwischen Samstag (7.2.) und Sonntag beschmierten Unbekannte weitere Wahlplakate (CDU) entlang der Ringallee. Auch sprühten sie Schriftzüge auf eine Garagenwand einer dortigen Schule, einen Zigarettenautomaten sowie Strom- und Telekomverteilerkästen.

In Rabenau klauten Unbekannte mehrere Wahlplakate der AfD. Diese hingen in der Gießener Straße (Londorf) sowie der Londorfer Straße (Kesselbach). Die Plakate verschwanden im Zeitraum von Donnerstag (5.2.) auf Freitag. Im Laufe der letzten Woche kam es ebenso zu Sachbeschädigungen an Plakaten in Lollar und Reiskirchen. Betroffen sind unterschiedliche Parteien (FDP, CDU, Freie Wähler).

Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Transporter brennt - Zeugensuche nach Brandstiftung

Heute früh gegen 4 Uhr meldete ein Zeuge brennende Fahrzeuge in der Kerkrader Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein dort geparkter Transporter der Firma MAN in Vollbrand stand, zwei weitere Transporter (MAN und Mercedes Vito) wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt. Den ersten Ermittlungen gehen die Brandermittler davon aus, dass ein Unbekannter den Transporter absichtlich in Brand gesetzt hat. Die Hintergründe dazu sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Schaden muss noch genau beziffert werden, er dürfte aber im mittleren, fünfstelligen Eurobereich liegen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zu einem möglichen Motiv geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Kita eingebrochen

Ein Fenster brach ein Unbekannter am Wochenende in der Liebigstraße auf. So gelangte er in die Räume einer Kindertagesstätte. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Mit Bargeld flüchtete der Einbrecher schließlich unbemerkt. Der Unbekannte schlug im Zeitraum zwischen Freitag (6.2.), 16 Uhr und heute Morgen, 7 Uhr, zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

