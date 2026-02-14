Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betriebserlaubnis erloschen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 13.02.2026 wurde um 15:30 Uhr in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim mit seinem Pkw, VW Golf, durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrwerk des Pkw ohne eine entsprechende Abnahme verbaut war, was in diesem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Durch die Polizeibeamten wurde eine unverzügliche Vorführung bei der TÜV-Prüfstelle angeordnet und die Fahrt dorthin mit dem Funkstreifenwagen abgesichert. Dort wurde der Verdacht des unberechtigten Fahrwerkseinbaus bestätigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer sowie auch den Halter des Pkw erwarten nun Bußgeldverfahren. Weiterhin muss dafür gesorgt werden, dass der Pkw wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht wird.

