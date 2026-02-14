PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betriebserlaubnis erloschen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 13.02.2026 wurde um 15:30 Uhr in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim mit seinem Pkw, VW Golf, durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrwerk des Pkw ohne eine entsprechende Abnahme verbaut war, was in diesem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Durch die Polizeibeamten wurde eine unverzügliche Vorführung bei der TÜV-Prüfstelle angeordnet und die Fahrt dorthin mit dem Funkstreifenwagen abgesichert. Dort wurde der Verdacht des unberechtigten Fahrwerkseinbaus bestätigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer sowie auch den Halter des Pkw erwarten nun Bußgeldverfahren. Weiterhin muss dafür gesorgt werden, dass der Pkw wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343 - 93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 20:59

    POL-PDLD: PKW-Brand auf der B9

    B9/Rülzheim (ots) - Am 13.02.2026 um 17:50 Uhr geriet ein PKW aufgrund eines technischen Defekts auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, während der Fahrt in Brand und brannte schließlich auf dem Seitenstreifen voll aus. Die Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden; verletzt wurde niemand. Rückfragen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 20:00

    POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum (11.02.2026 - 12.02.2026) in eine Arztpraxis in der Unteren Hauptstraße in Herxheim einzubrechen. Jedoch scheiterten diese an der Eingangstür. Durch die Hebelversuche an der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
