Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrraddiebstahl

Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Godramsteiner Straße in Landau ein E-Bike. Das E-Bike war in der Tiefgarage mittels eines Metallschlosses an einem Fahrradständer befestigt und wurde zusammen mit diesem entwendet. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell