Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannte versprühen Reizgas auf Faschingsveranstaltung

Schaidt (ots)

Am Samstag, den 14.02.2026 kam es gegen 01:00 Uhr bei einer Faschingsveranstaltung in der Kulturhalle Schaidt zum Einsatz von Pfefferspray. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten unbekannte Täter im Außenbereich der Veranstaltung Reizgas. Hierdurch wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine verletzte Person wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Großteil der anwesenden Gäste konnte sich rechtzeitig in den Innenbereich der Halle begeben und entging so weiteren Beeinträchtigungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271-9221-0 bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

