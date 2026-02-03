PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern

POL-OB: Drei Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern
Oberhausen (ots)

Im Verlauf des gestrigen Montags (02.02) kam es in Oberhausen gleich dreimal zu Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger verletzt worden sind.

Im ersten Fall überquerte eine 61-jährige Fußgängerin gegen 7: 20 Uhr die Lütticher Straße, unmittelbar neben der Kreuzung Oranienstraße. Zeitleich beabsichtigte ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Transporter von der Oranienstraße in die Lütticher Straße einzubiegen. Es kam bei einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin von dem Fahrzeug erfasst worden ist und mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden musste. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall folgte kurze Zeit später, gegen 8:00 Uhr morgens, im Oberhausener Süden. Eine 45-jährige Fußgängerin überquerte gerade die Hermann-Albertz-Straße, als ein 66-jähriger Autofahrer von der Goebenstraße kommend links in die Hermann-Albertz-Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zuletzt ereignete sich noch ein Unfall um 13:00 Uhr, als ein 33-jähriger Jogger an der Kirchhellener Straße / Fernewaldstraße die Straße überqueren wollte. Gleichzeitig fuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Kirchhellener Straße entlang, um rechts auf die Fernewaldstraße abzubiegen - es kam zum Zusammenstoß mit dem 33-Jährigen. Auch dieser Fußgänger wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu allen drei Unfällen aufgenommen.

Die Polizei Oberhausen appelliert deshalb unter dem Motto #LEBEN an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer umsichtig unterwegs zu sein, um Unfälle zu verhindern!

Für Autofahrer gilt:

   -	Schauen Sie genau, ob jemand kommt - auch wenn es sich um kleine
Straße handelt, die Sie täglich befahren.
   -	Gerade in der dunklen Jahreszeit, können herannahende Fußgänger 
leicht übersehen werden. Gehen Sie auf Nummer sicher und schauen Sie 
lieber zweimal hin.
   -	Unverzichtbar beim Abbiegen nach rechts ist der Schulterblick! 
Denn hier befinden sich Fußgänger und Radfahrer oft im Toten Winkel. 
Schauen Sie genau hin, drosseln Sie das Tempo und fahren vorsichtig 
in die Straße ein.
   -	Lassen Sie sich nicht ablenken - konzentrieren Sie sich gänzlich
auf die Autofahrt.

Für Fußgänger gilt:

   -	Im Straßenverkehr immer vorsichtig sein. In manchen Situationen 
ist es besser, auf den eigenen Vorrang zu verzichten, als ein Risiko 
einzugehen.
   -	Kopfhörer mit lauter Musik und Straßenverkehr vertragen sich 
nicht gut.
   -	Bauen Sie Blickkontakt zum Fahrer auf, wenn Sie die Straße 
überqueren, um sicher zu sein, dass dieser Sie gesehen hat und 
wirklich halten wird.
   -	Achten Sie an untergeordneten Nebenstraßen und Ausfahrten auf 
mögliche ausfahrende Fahrzeuge.

#LEBEN - damit alle sicher und gesund ankommen!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

