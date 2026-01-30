Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Irrfahrt durch Oberhausen - 76-Jähriger verursacht mehrere Unfälle

Am Donnerstagabend (29.01.) gingen um 21:03 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein, die allesamt einen unsicheren Autofahrer auf der Teutoburger Straße meldeten, der sich mit starken Schlangenlinien in Richtung Bottrop fortbewegte. Seine weitere Fahrt führte dann über die Straße Im Fuhlenbrock, die Fernewaldstraße und die Dorstener Straße zurück nach Oberhausen. Hierbei folgte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls die Polizei verständigt hatte, dem roten Opel über mehrere Kilometer und konnte so durchgehend den Standort und die waghalsigen Fahrmanöver des Fahrzeugs an die Beamtinnen und Beamten durchgeben. Dadurch gelang es einer Streifenwagenbesatzung, den Opel schlussendlich an der Hallenbadkreuzung anzuhalten und zu kontrollieren.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass das Fahrzeug über beide Seiten diverse, frische Beschädigungen aufwies, unter anderem einen beschädigten und luftleeren Vorderreifen. Doch auch dem 76-jährigen Fahrzeugführer ging es augenscheinlich nicht gut, denn auch auf mehrfache Nachfrage konnte er den Beamtinnen und Beamten nicht mitteilen, wo er sich gerade befinde. Ursprungs, so seine Angabe, habe er eigentlich von Bochum aus eine Bekannte in Aachen besuchen und auf dem Weg dahin in die Niederlande fahren wollen. Von seiner unsicheren Fahrweise habe er nichts mitbekommen, da er unter einer Augenkrankheit leide und diverse Medikamente einnehme.

Abschließend wurde das Fahrzeug des 76-Jährigen vor Ort sicher abgeparkt und die Schlüssel sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Ermittlungen zu den bislang noch nicht zuordbaren Unfallspuren führt nun das Verkehrskommissariat.

