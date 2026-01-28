Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz der Polizei Oberhausen im Rahmen der Strategischen Fahndung - Über 120 Personen kontrolliert

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (27.01.) führte die Polizei in Oberhausen einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz mit zahlreichen Kräften im Rahmen der Strategischen Fahndung durch. Dieses polizeiliche Instrument wurde von Polizeipräsidentin Dr. Sylke Sackermann angeordnet und ermöglicht es, Personen im öffentlichen Raum anzuhalten sowie Fahrzeuge und mitgeführte Gegenstände zu kontrollieren (§ 12a Polizeigesetz NRW), um schwerwiegende Straftaten frühzeitig zu verhindern. Ziel ist es, potenzielle Täter rechtzeitig zu erkennen und Straftaten bereits im Vorfeld zu unterbinden. Gleichzeitig trägt die erhöhte Polizeipräsenz spürbar zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger bei.

Neben Kräften des Hauptzollamtes Duisburg, waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oberhausen (u.a. der Ausländerbehörde) an dem umfangreichen Einsatz beteiligt. Die Polizei Oberhausen sowie die Einsatzhundertschaft aus Essen unterstützte hierbei im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe die Überprüfung von Gastronomiebetrieben. Im Bereich der Innenstadt wurden zudem zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt. Parallel führten im Rahmen des Einsatzes Kräfte des Verkehrsdienstes Fahrzeug-Kontrollen an neuralgischen Punkten durch, die im Fokus des Bereichs der Strategischen Fahndung liegen.

Die Bilanz:

Über 120 Personen- und Verkehrskontrollen

Drei Festnahmen (u.a. wegen Verdacht illegaler Aufenthalt)

Zwei Betriebe wurden aufgrund Baumängel unverzüglich geschlossen

Versiegelung und Sicherstellung von illegalen Geldspielautomaten

Diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen (u.a. wegen Betäubungsmitteln)

Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Oliver Olbers, zeigt sich zufrieden: "Mit diesem Schwerpunkteinsatz und den damit verbundenen intensiven Kontrollen von Gastronomie und öffentlichen Räumen setzten wir ein klares, positives Zeichen für Ordnung, Präsenz und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen beteiligten Kräften, die diesen Erfolg mit viel Einsatz und Engagement ermöglicht haben."

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell