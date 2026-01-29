Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (28.01.) kam es gegen 18:50 Uhr auf der Bottroper Straße in Oberhausen-Osterfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein Pkw auf dem dortigen Seitenstreifen geparkt. Beim Öffnen der Beifahrertür durch eine Insassin kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der den neben dem Parkstreifen verlaufenden Radfahrstreifen in Fahrtrichtung Auffahrt A516 befuhr. Der Radfahrer (20) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Der Radfahrstreifen ist an dieser Örtlichkeit baulich vom Gehweg durch einen Grünstreifen getrennt und linksseitig durch den Parkstreifen von der Fahrbahn abgegrenzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hinweis der Polizei Oberhausen:

Radfahrende müssen leider weiterhin damit rechnen, dass Autofahrer sowie Beifahrer den rückwärtigen Verkehr nicht oder nicht ausreichend wahrnehmen. Trotz Schulterblick kommt es immer wieder zu sogenannten "Dooring-Unfällen", bei denen sich plötzlich öffnende Fahrzeugtüren zu schweren Stürzen führen. Diese Unfälle enden nicht selten mit schweren, teilweise lebensgefährlichen oder sogar tödlichen Verletzungen! #LEBEN

