PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

POL-OB: Dooring-Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (28.01.) kam es gegen 18:50 Uhr auf der Bottroper Straße in Oberhausen-Osterfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein Pkw auf dem dortigen Seitenstreifen geparkt. Beim Öffnen der Beifahrertür durch eine Insassin kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der den neben dem Parkstreifen verlaufenden Radfahrstreifen in Fahrtrichtung Auffahrt A516 befuhr. Der Radfahrer (20) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Der Radfahrstreifen ist an dieser Örtlichkeit baulich vom Gehweg durch einen Grünstreifen getrennt und linksseitig durch den Parkstreifen von der Fahrbahn abgegrenzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hinweis der Polizei Oberhausen:

Radfahrende müssen leider weiterhin damit rechnen, dass Autofahrer sowie Beifahrer den rückwärtigen Verkehr nicht oder nicht ausreichend wahrnehmen. Trotz Schulterblick kommt es immer wieder zu sogenannten "Dooring-Unfällen", bei denen sich plötzlich öffnende Fahrzeugtüren zu schweren Stürzen führen. Diese Unfälle enden nicht selten mit schweren, teilweise lebensgefährlichen oder sogar tödlichen Verletzungen! #LEBEN

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren