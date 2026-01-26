POL-OB: Verkehrsunfall auf Einsatzfahrt in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 00:18 Uhr im Kreuzungsbereich Mülheimer Straße / Falkensteinstraße / Ebertstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens (Mercedes Vito) der Polizei Oberhausen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Funkstreifenwagen befand sich unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. An dem Unfall war zudem ein schwarzer Smart beteiligt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile des Kreuzungsbereichs gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

