Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 12. bis zum 18. Januar 2026 sind in Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld hebelten die Täter die Terrassentür einer Wohnung auf, durchwühlten Schränke und flohen anschließend mit ihrer Beute.

Die Polizei Oberhausen appelliert deshalb immer wieder an Bürgerinnen und Bürger:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Die Einbrecher kennen jedes Versteck!

- Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels schnellstmöglich den Schließzylinder aus.

- Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Freunden oder Nachbarn leeren. Rollläden sollten zur Nachtzeit, aber möglichst nicht tagsüber, heruntergelassen werden.

- Bei Fragen vereinbaren Sie einen Termin mit dem Technischen Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer: 0208-826 4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell