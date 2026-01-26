PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 12. bis zum 18. Januar 2026 sind in Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld hebelten die Täter die Terrassentür einer Wohnung auf, durchwühlten Schränke und flohen anschließend mit ihrer Beute.

Die Polizei Oberhausen appelliert deshalb immer wieder an Bürgerinnen und Bürger:

   - Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur 
     kurz weggehen.
   - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im 
     Freien. Die Einbrecher kennen jedes Versteck!
   - Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels schnellstmöglich den 
     Schließzylinder aus.
   - Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit 
     bewohnt erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Freunden oder
     Nachbarn leeren. Rollläden sollten zur Nachtzeit, aber möglichst
     nicht tagsüber, heruntergelassen werden.
   - Bei Fragen vereinbaren Sie einen Termin mit dem Technischen 
     Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen unter der 
     Telefonnummer: 0208-826 4511.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

