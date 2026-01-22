Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gesuchter erkannt und festgenommen - Mehrere tausend Euro sichergestellt

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (21.01.) gegen 11:20 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Friedrich-Karl-Straße in Alt-Oberhausen im Rahmen der allgemeinen Streife. Hierbei erkannten die Beamtin und der Beamte plötzlich einen "alten Bekannten", der sich in diesem Moment in einem Geschäft aufhielt - denn beiden Polizisten war bekannt, dass gegen den Mann aus Oberhausen ein Haftbefehl bestand und er gesucht wurde. Sie stiegen daher aus, konnten den 32-Jährigen in dem Geschäft antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte in seiner Bauchtasche in einer Plastiktüte eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld aufgefunden werden. Einen Herkunftsnachweis oder Vergleichbares konnte der Oberhausener nicht vorweisen, weswegen das Bargeld vorerst sichergestellt wurde.

Abschließend wurde der 32-Jährige ins Polizeigewahrsam und von dort aus in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwartet nun eine Haftzeit von zehn Monaten.

