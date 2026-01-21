Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kriminelle greifen Oberhausener Senioren an - Unbedingt Eltern und Großeltern informieren!

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In den vergangenen Tagen warnte die Polizei vor den wieder verstärkten Angriffen von Telefon- und Trickbetrügern auf unserer Oberhausener Seniorinnen und Senioren. Jetzt müssen Kinder und Enkelkinder unbedingt handeln und ihre Eltern und Großeltern informieren, denn:

Die Kriminellen gehen derzeit auch von Haus zu Haus!

Erst gestern, am frühen Dienstagnachmittag (20.1.), klingelte ein Betrüger sturm an der Wohnungstür einer 81jährigen Oberhausenerin auf dem Ebereschenweg. Der Kriminelle gab sich als Wasserwerker aus, der wegen eines angeblichen Notfalls dringen in der Wohnung der Seniorin etwas überprüfen müsse.

Diese Vorgehensweise ist bei den Betrügerbanden üblich, da sie mit ihren Lügengeschichten von vornherein Druck und Stress erzeugen wollen, damit ihre vorzugsweisen Opfer, Seniorinnen und Senioren, so alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen!

In der Wohnung sollte die Seniorin dann unter einem Vorwand ins Badezimmer gehen, während der Trickbetrüger in den so unbewachten Räumen und Behältnissen nach Wertsachen suchte.

Der etwa 180 cm große, schlanke Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Julius-Brecht-Anger.

Die Ermittler vom Betrugskommissariat fragen:

++ Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Kriminellen geben?

++ Haben Sie den Mann am Dienstag, zwischen 15 und 16 Uhr, im Bereich Ebereschenweg / Julius-Brecht-Anger beobachtet?

Hinweise nimmt das Betrugskommissariat telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Betrügerbanden hatten in der vergangenen Woche bereits Schreiben in Oberhausener Briefkästen geworfen und behauptet, kürzlich die Verwaltung der Wohnanlage übernommen zu haben. Die Empfänger wurden aufgefordert, zukünftige Miet- bzw. Nebenkostenzahlungen ab sofort auf ein neues Bankkonto zu überweisen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6197489)

und am Montag (19.1.) eine 85jährige Oberhausenerin Seniorin in ihrer Wohnung um wertvollen Schmuck betrogen worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6200000),

häufen sich derzeit auch wieder Anrufe von Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte oder Enkel (Familienangehörige) ausgeben.

Die Polizei Oberhausen setzt seit einigen Jahren auf eine ganz besondere Aufklärungstaktik, bei der Familienangehörige, Freunde und sozial engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer unsere Seniorinnen und Senioren informieren und ihren einprägsame Verhaltenstipps vermitteln.

Den Kriminellen eine kleben

Bei der #NMDO-Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa" setzt die Polizei auf Emotionen. Denn was über Gefühle erarbeitet wird, bleibt länger hängen. Und da kommen die Enkel, Kinder, Bekannt und Freunde ins Spiel:

Künftig sollen sie zusammen mit Oma und Opa "den Kriminellen eine kleben" - nämlich ein Sammelalbum füllen. Mit Stickern, ähnlich denen eines Panini-Hefts, auf denen Verbrecher, falsche Polizisten und viele der bekannten Betrugsmaschen bildlich dargestellt werden.

30 solcher Aufkleber sind in dem Stickeralbum zwischen Comics und den begleitenden, kurzen und einprägsamen Hinweisen platziert. Alle Sammelteams bekommen mit ihren Omas und Opas die Sticker Alben und dazugehörigen Stickertüten, mit je zehn Klebebildchen, bei den zahlreichen Veranstaltungen der Polizei Oberhausen und ihrer mehrere Dutzend Kooperationspartner.

Beim gemeinsamen Einkleben der Sticker beschäftigen sich die Senioren so auch mit den dazugehörigen Texten. Nach drei besuchten Aktionen sind alle Sticker eingeklebt und die Senioren haben mehrfach die Verhaltenshinweise konsumiert und, auch dank der beim Sammeln und Einkleben erlebten Emotionen, ins Langzeitgedächtnis gespeichert.

Werden sie jetzt am Telefon oder an der Haustüre unter Druck gesetzt, erinnern sie sich automatisch und beenden sofort das Telefonat oder lassen Fremde erst gar nicht in die Wohnung.

Mehr Informationen zu der #NMDO-Präventionskampagne stellt die Polizei Oberhause auf ihrer Homepage www.oberhausen.polizei.nrw bereit.

Beim nächsten Aktionstermin, am kommenden Freitag (23.1.), beim Nachbarschaftstreff, auf der Richard-Dehmel-Straße 65, informieren wir mit dort auch verfügbaren türkischsprachigen #NMDO-Sticker Alben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell