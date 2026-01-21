PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fortschreibung
Hinweis: Drei Tatverdächtige nach Diebstählen auf Friedhof in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von Montag (19.01.) haben weitere Ermittlungen ergeben, dass Gräber im zweistelligen Bereich betroffen sind.

Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6199525

In den Medien wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Geschädigte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 - 826-0 melden können. Zum Nachweis empfiehlt es sich, entsprechende Kaufnachweise (z. B. Rechnungen) und/oder Fotos (Grabstätte, entwendete Gegenstände etc.) bereitzuhalten.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren