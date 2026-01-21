POL-OB: Fortschreibung
Hinweis: Drei Tatverdächtige nach Diebstählen auf Friedhof in Untersuchungshaft
Oberhausen (ots)
Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von Montag (19.01.) haben weitere Ermittlungen ergeben, dass Gräber im zweistelligen Bereich betroffen sind.
Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6199525
In den Medien wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Geschädigte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 - 826-0 melden können. Zum Nachweis empfiehlt es sich, entsprechende Kaufnachweise (z. B. Rechnungen) und/oder Fotos (Grabstätte, entwendete Gegenstände etc.) bereitzuhalten.
