Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fortschreibung

Hinweis: Drei Tatverdächtige nach Diebstählen auf Friedhof in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von Montag (19.01.) haben weitere Ermittlungen ergeben, dass Gräber im zweistelligen Bereich betroffen sind.

Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/6199525

In den Medien wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Geschädigte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 - 826-0 melden können. Zum Nachweis empfiehlt es sich, entsprechende Kaufnachweise (z. B. Rechnungen) und/oder Fotos (Grabstätte, entwendete Gegenstände etc.) bereitzuhalten.

