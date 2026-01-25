POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und Fortuna Düsseldorf U23 am 24.01.2026, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Das Fußballspiel endete vor 2815 Zuschauern 2 : 0.
Die Begegnung verlief störungsfrei.
