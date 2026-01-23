Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizeiflucht mit "RUHRPOTT"-Kennzeichen - Kein Führerschein, Fahrer unter Drogen

Oberhausen (ots)

Dass eine derartige Kennzeichenkombination zu einer Polizeikontrolle führt, liegt eigentlich auf der Hand - das hintere Kennzeichen gestohlen, auf dem vorderen das Wort "RUHRPOTT" - und dann noch unter Drogen und ohne "Fleppe". Dennoch überrascht über den roten Schriftzug STOP POLIZEI im Rückspiegel war am gestrigen Abend ein Fahrzeugführer eines Chevrolets, der gegen 23:30 Uhr den Eugen-Zur-Nieden-Ring befuhr. Die gegebenen Anhaltesignale ignorierte der Fahrer jedoch und flüchtete in Richtung der Neumühler Straße und weiter über die Biefangstraße. Hier am Ende angekommen bog er links auf die Königstraße und anschließend auf die A 3 in Fahrtrichtung Köln ein. Am Autobahnkreuz Oberhausen West beabsichtigte er dann, seine Fahrt auf der A 42 in Fahrtrichtung Dortmund fortzusetzen. Hierzu kam es jedoch nicht mehr, da der Flüchtige im Autobahnkreuz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und folglich verunfallte. Daraufhin konnte er von den immer noch folgenden Beamten aus seinem Fahrzeug geholt und fixiert werden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des 20-jährigen Oberhauseners (Staatsangehörigkeit lt. Meldesystem: deutsch) nicht zugelassen war. Es wurde abgeschleppt. Darüber hinaus war das hintere Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Auch über eine Fahrerlaubnis verfügte der 20-Jährige nicht, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde daher auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

