Bundespolizeidirektion München: Die Bundespolizeiinspektion Selb vollstreckt drei Haftbefehle binnen 12 Stunden

Selb (ots)

Selb, 5. Dezember 2025

Am vergangenen Mittwoch (3. Dezember) nahmen Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb drei Personen fest, die per Haftbefehl gesucht wurden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 3. Dezember, wurden gegen 3 Uhr mehrere Reisende eines Fernreisebusses der Linie München-Warschau bei Münchberg an der A9 von Fahndern der Bundespolizeiinspektion Selb kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 41-jährigen Polen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Betrugs vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro vor Ort bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Gegen 9:30 Uhr wurde dann ein 29-jähriger Rumäne nach der Einreise am ehemaligen Grenzübergang Schirnding kontrolliert. Ein Datenabgleich ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Zwangsprostitution. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Hof eingeliefert, wo er den Rest seiner Freiheitsstrafe von knapp drei Jahren absitzen wird.

Gegen 20 Uhr wurde schließlich ein 49-jähriger Bulgare am ehemaligen Grenzübergang Schirnding im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Weiden suchte ihn wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Da er die Geldstrafe in Höhe von rund 500 Euro begleichen konnte, musste er die sonst fällige Ersatzfreiheitsstrafe nicht verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell