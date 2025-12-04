Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einladung - "10 Jahre Gemeinsames Zentrum Passau"

München (ots)

Passau: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der österreichische Bundesinnenminister Mag. Gerhard Karner und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann feiern am 11. Dezember 2025 das 10-jährige Bestehen des Gemeinsamen Zentrums in Passau und die beispielhafte grenzüberschreitende Zusammenarbeit deutscher und österreichischer Sicherheitsbehörden .

Das Gemeinsame Zentrum in Passau hat im November 2015 seinen Betrieb aufgenommen. Seitdem arbeiten deutsche und österreichische Polizeibehörden dort rund um die Uhr Seite an Seite . Mit Blick auf diese zehnjährige Erfolgsgeschichte dieser trilateralen Einrichtung - bestehend aus den Kontingenten der Bundespolizei Deutschland, der Polizei der Republik Österreich und der Bayerischen Landespolizei - beehren sich der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der österreichische Bundesinnenminister Mag. Gerhard Karner und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, das Jubiläum zusammen mit den Bediensteten des Gemeinsamen Zentrums Passau und hochrangigen Vertretern der jeweiligen Polizeibehörden in Passau zu feiern.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich einladen. Folgender Ablauf ist vorgesehen: - 11:00 - 12:05 Uhr: Besuch der Minister im Gemeinsamen Zentrum Passau (Karlsbader Straße 11 a, 94036 Passau) Gespräch mit den Bediensteten und anschließend Pressestatement der Minister mit Presserundgang im Gemeinsamen Zentrum - 12:30 - 13:30 Uhr: Offizieller Festakt im Alten Rathaus Passau (Rathausplatz 2, 94032 Passau) mit Eintrag der Minister ins "Goldenen Buch" der Stadt Passau

Aus organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen werden die Medienvertreter gebeten, die folgenden Regelungsabläufe für eine Akkreditierung zu beiden Veranstaltungsörtlichkeiten (Gemeinsames Zentrum Passau und Altes Rathaus Passau) zu beachten: - 10.00 - 10.45 Uhr: Akkreditierung der Pressevertreter "Altes Rathaus Passau", Eingang Schrottgasse - Nach erfolgter Akkreditierung gemeinsamer Transport mit einem polizeilichen Shuttle zum Gemeinsamen Zentrum Passau und im Anschluss zurück zum Festakt ins Alte Rathaus Passau.

Um eine Anmeldung bis Montag, den 8. Dezember 2025, mittels des beigefügten Rückmeldebogens über gz.passau.jubilaeum@polizei.bayern.de wird gebeten.

Ohne Akkreditierung kann aus Sicherheitsgründen kein Zutritt zu den beiden oben genannten Veranstaltungsörtlichkeiten gewährt werden. Parkmöglichkeiten (gebührenpflichtig) stehen im Bereich der Oberen Donaulände (Parkplatz Schanzlbrücke, mehrere Parkhäuser) sowie in der Tiefgarage Parkhaus Römerplatz (Römerplatz 2) zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell