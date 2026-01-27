Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 19. bis zum 25. Januar 2026 sind in Oberhausen insgesamt 16 Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

Einen gehörigen Schrecken bekam ein Paar, das Samstagnacht nach Hause kam. In ihrer Abwesenheit waren Täter in das Einfamilienhaus in Königshardt eingebrochen. Die Einbrecher hatten verschiedene Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie weitere Beute gestohlen und waren dann geflüchtet. Die Polizei sicherte Spuren.

Was nach einem solchen Ereignis bleibt, ist neben dem finanziellen Verlust, das schockierende Gefühl, dass Fremde in das eigene Zuhause eingebrochen sind.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger, den Technischen Sicherheitsexperten der Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-4511 zu kontaktieren. Er berät Sie, wie Sie Ihr Zuhause noch sicherer machen und den Einbrechern das Leben schwerer machen können. Die Beratung ist für Sie natürlich unverbindlich und kostenfrei.

