POL-OB: Zeugen gesucht nach Fahrerflucht

Am Sonntagmorgen wurde eine Autofahrerin auf ein Fahrzeug auf der Kirchhellener Straße aufmerksam, das völlig demoliert an eine Straßenlaterne gedrückt war. Sie informierte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um einen Schaden durch eine Verkehrsunfallflucht handeln musste.

Die Tat ereignete sich am Sonntag (01.02.), in der Zeit zwischen 02:30 und 07:05 Uhr. Dabei war der Fahrer des Unfallfahrzeugs auf der Kirchhellener Straße in Fahrtrichtung Postweg unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem dort geparkten VW Polo zusammen. Er kollidierte mit seinem vorderen rechten Kotflügel mit dem hinteren linken Kotflügel des geparkten Fahrzeugs. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto gegen eine Straßenlaterne geschoben und somit auch im vorderen Bereich stark beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und sammelte auch Fahrzeugteile auf, die vom Auto des Unfallflüchtigen stammen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats suchen deshalb nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können. Melden Sie sich bitte per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 0208-826-0.

