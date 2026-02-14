PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Faschingsumzug

Germersheim (ots)

Trotz des nasskalten Wetters wurde der Germersheimer Umzug mit ausgelassener Stimmung gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung kam es neben einer Körperverletzung auch zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Platzverweis erneut auffällig und verbrachte den Umzug daher im polizeilichen Gewahrsam. Im Rahmen des Jugendschutzes wurden zusammen mit dem Jugendamt entsprechende Kontrollen und Präventionsgespräche durchgeführt. Insgesamt zieht die Polizei Germersheim eine positive Bilanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 12:46

    POL-PDLD: Landau - Streit wegen Radio endet in Festnahme

    Landau (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in einer Unterkunft im Prießnitzweg in Landau aufgrund der Lautstärke eines Radios zu einem Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 73-Jährigen. Da sich der 41-Jährige in seiner Ruhe gestört fühlte, beschädigte er das Radio des 73-Jährigen. Daraufhin nahm der 73-Jährige ein Arbeitsmesser und bedrohte den 41-Jährigen hiermit. Bei der ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 12:44

    POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung einer Baustellenabsperrung

    Landau (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 16:30 Uhr bis Freitag, den 13.02.2026 gegen 07:30 Uhr, rissen bisher unbekannte Täter in der Königstraße in Landau Absperrungsteile einer dortigen Baustelle heraus und schlugen mit diesen gegen eine Hausfassade. Hierdurch wurden die Absperrungsteile sowie die Hausfassade beschädigt. Der ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 12:43

    POL-PDLD: Landau - Fahrraddiebstahl

    Landau (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Godramsteiner Straße in Landau ein E-Bike. Das E-Bike war in der Tiefgarage mittels eines Metallschlosses an einem Fahrradständer befestigt und wurde zusammen mit diesem entwendet. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren