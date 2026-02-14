Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Faschingsumzug

Germersheim (ots)

Trotz des nasskalten Wetters wurde der Germersheimer Umzug mit ausgelassener Stimmung gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung kam es neben einer Körperverletzung auch zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Platzverweis erneut auffällig und verbrachte den Umzug daher im polizeilichen Gewahrsam. Im Rahmen des Jugendschutzes wurden zusammen mit dem Jugendamt entsprechende Kontrollen und Präventionsgespräche durchgeführt. Insgesamt zieht die Polizei Germersheim eine positive Bilanz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell