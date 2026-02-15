PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Gommersheimer Straße - Umleitung eingerichtet!

Böbingen (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.02.2026 gegen 00:55 Uhr ereignete sich in der Gommersheimer Straße in Böbingen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-jährige Fahrer eines Pkw in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kollidierte zunächst mit einer Mauer am rechten Fahrbahnrand und anschließend mit einer Garage auf der gegenüberliegenden Seite. Die beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden. Neben dem Totalschaden am Pkw wurden eine Mauer, eine Straßenlaterne sowie eine Garage und ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 64.000 Euro. Da das angrenzende Gebäude zum jetzigen Zeitpunkt einsturzgefährdet ist, wurde durch die Straßenmeisterei eine Sperrung zwischen der Hauptstraße und der Gommersheimer Straße eingerichtet. Die Umleitung erfolgt über die Hauptstraße und dem Feldweg in Richtung "Im Hunsrück" und ist entsprechend ausgeschildert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren