Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eierwürfe auf Pkw und Hauswand - Polizei sucht Zeugen!

Edenkoben (ots)

Am Samstagabend gegen 20:43 Uhr kam es in der Weinstraße in Edenkoben im Bereich des Goldenen Ecks zu einem Vorfall mit einer größeren Jugendgruppe. Eine Autofahrerin meldete, dass eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen an einer Bushaltestelle ein Ei auf die Windschutzscheibe ihres vorbeifahrenden Fahrzeugs geworfen habe. Es entstand kein Sachschaden. Nach Zeugenangaben handelte es sich um Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren, die überwiegend glänzende Steppjacken und dunkle Hoodies trugen. Drei der Personen seien mit E-Scootern unterwegs gewesen. Am gleichen Abend war die Personengruppe auch im Fritz-Claus-Weg aufgefallen, wo sie Eier gegen eine Hauswand geworfen haben soll. Auch hierbei entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06323-9550 mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben
Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

