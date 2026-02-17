Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm/Werne - Zufriedenstellende polizeiliche Bilanz zum Karnevals-Einsatz

Selm/Werne (ots)

Zu den Karnevals-Feierlichkeiten in Selm und Werne kann aus Sicht der Kreispolizeibehörde Unna eine zufriedenstellende Bilanz gezogen werden.

Der Karnevalsumzug als auch die Zeltparty am Samstag (14.02.2026) in Selm verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Es gab drei Ingewahrsamnahmen sowie drei Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und Beleidigung. Eine Besucherin kollabierte während des Umzugs und musste ärztlich versorgt werden.

Der Karnevalsumzug und die anschließende Party auf dem Marktplatz in Werne verliefen am Rosenmontag (16.02.2026) ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse. Aufgrund der hohen Anzahl an Besuchern im Innenstadtbereich und den verschiedenen Veranstaltungsorten in der Innenstadt, kam es dennoch zu einigen Straftaten.

Es wurden sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt, eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung sowie zwei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Verletzt wurde dabei niemand.

Darüber hinaus wurden 17 Platzverweise ausgesprochen und zwei Personen in Gewahrsam genommen.

