POL-UN: Bönen - Täter brechen in Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses ein
Bönen (ots)
Am Montag (16.02.2026) sind zwischen 12.00 Uhr und 23.50 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Starenweg" in Bönen eingedrungen.
Der oder die Täter hebelten dazu ein Wohnzimmerfenster auf.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell