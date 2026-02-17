Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Täter brechen in Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses ein

Bönen (ots)

Am Montag (16.02.2026) sind zwischen 12.00 Uhr und 23.50 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Starenweg" in Bönen eingedrungen.

Der oder die Täter hebelten dazu ein Wohnzimmerfenster auf.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell