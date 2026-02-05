Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Frau verstirbt bei Zimmerbrand in Dortmund-Derne

Dortmund (ots)

Gegen 9:40 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Bogenstraße nach Dortmund-Derne alarmiert. Dort wurde der Einsatzleitstelle ein Brand in einem Reihenmittelhaus gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war bereits die gesamte Straße verraucht, und die Flammen schlugen aus einem Fenster im Erdgeschoss. Ein Mann war vor dem Gebäude und hatte Rauchgase eingeatmet. Dieser berichtete, dass sich noch seine Mutter in der Brandwohnung befindet. Die Feuerwehr ging direkt mit drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude vor, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Einsatzstelle. Die Person vor dem Gebäude, der Sohn der Verstorbenen, wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Angehörige, die später zur Unglückstelle kam, wurde vom Rettungsdienst und der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Bei der Kontrolle des restlichen Hauses, wurde noch eine Katze gefunden, herausgebracht und von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt. Mit dem Tiertransportwagen der Feuerwache 5 aus Marten ist die Katze ins Tierheim transportiert worden. Gegen 11:00 Uhr war das Feuer soweit gelöscht und es wurden nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dafür sind auch Teile des Daches aufgenommen worden, um zu schauen, ob sich dort Glutnester befinden. Insgesamt war die Feuerwehr Dortmund mit circa 40 Einsatzkräften der Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 3 (Neuasseln), 2 (Eving),dem Löschzug 26 aus Lanstrop, dem Rettungsdienst sowie der psychosozialen Notfallvorsorge vor Ort. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt und wird von der Kriminalpolizei untersucht.

