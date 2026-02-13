Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand an Kühlschrank

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Geistenbeck, 13.02.2026, 17:24 Uhr, Taunusstraße (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im Bereich eines Kühlschranks fest. Es befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig erloschen. Der betroffene Bereich wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Parallel dazu öffneten die Einsatzkräfte die Fenster zur natürlichen Belüftung der Räume. Die Kräfte schalteten die Wohnung vorsorglich stromlos. Der Rettungsdienst untersuchte vorsorglich eine Person. Diese war jedoch unverletzt und konnte Vorort bleiben. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr Einheiten Odenkirchen, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell