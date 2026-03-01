PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Horsthauser Straße 213 in Herne am Samstagabend, 28. Februar, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 21.45 Uhr betrat ein maskierter unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die Angestellte (31, aus Herne) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Blücherstraße. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll männlich, schlank sowie ca. 170 cm groß sein und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einem schwarz-weißen Tuch (über die Nase gezogen) und weißen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

