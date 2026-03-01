Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Kiosk - Tatverdächtige flüchten ohne Beute

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raub ist es am Freitag, 27. Februar, in einem Kiosk in Bochum gekommen.

Gegen 19.50 Uhr betraten zwei maskierte Personen den Kiosk im Bereich Alte Wittener Straße in Laer-Mitte. Der Mitarbeiter (58) hat sich daraufhin im Lager eingeschlossen. Die Tatverdächtigen flüchteten danach ohne Beute.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- schwarze Jacke - schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit neongelben Streifen - schwarze Sneaker mit weißen Schnürsenkeln - schwarze Handschuhe - maskiertes Gesicht - schlanke Statur

2. Tatverdächtiger

- schwarze Jacke - graue Jeans - schwarze Sneaker mit weißer Sohle - schwarze Handschuhe - maskiertes Gesicht - schlanke Statur

Einer der beiden Tatverdächtigen trug einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld des Kiosk verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

