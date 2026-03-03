Polizei Bochum

POL-BO: Zahlreiche Verstöße bei Kontrollaktion in Witten festgestellt

Witten (ots)

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Polizei am gestrigen Montag, den 2. März, eine integrative Großkontrolle auf Wittener Stadtgebiet durch.

Gemeinsam mit Netzwerkpartnern der Polizei Ennepe-Ruhr, dem Zoll und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) wurden umfangreiche Kontrollen auf Wittener Stadtgebiet durchgeführt. Auch das Ordnungs- und das Umweltamt der Stadt Witten unterstützten die Maßnahmen vor Ort.

Im Fokus der Kontrollen stand die Sicherheit im Straßenverkehr, wobei eine Vielzahl von Fahrzeugen - darunter auch mehrere große Lastenzüge - angehalten und überprüft wurde. Die Bilanz des Einsatztages verdeutlicht die Notwendigkeit solcher Maßnahmen: Neben zwei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrsteuergesetz wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Besonders auffällig waren insgesamt 135 Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus dokumentierten die Beamten die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer, eine unzureichende Sicherung der Ladung sowie eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Schwerpunktaktionen wie diese sind ein zentrales Instrument, um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu verbessern und das Gefahrenbewusstsein der Verkehrsteilnehmenden zu schärfen. Im Sinne der Unfallprävention wird die Polizei auch in Zukunft in Bochum, Herne und Witten regelmäßig vergleichbare Kontrollen durchführen.

