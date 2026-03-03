POL-BO: Vermisst: Wo ist Alexandra L.?
Bochum (ots)
Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 15-jährigen Alexandra L. aus Bochum. Zuletzt gesehen wurde diese am 24. Februar. Seitdem kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- ca. 160 - 165 cm - schwarze, schulterlange Haare - schwarze Winterjacke - schwarze Hose - goldenes Nasenpiercing
Hinweise auf den Aufenthaltsort von Alexandra L. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
