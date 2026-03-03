PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Alexandra L.?

Ein Dokument

Bochum (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 15-jährigen Alexandra L. aus Bochum. Zuletzt gesehen wurde diese am 24. Februar. Seitdem kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 160 - 165 cm
   - schwarze, schulterlange Haare
   - schwarze Winterjacke
   - schwarze Hose
   - goldenes Nasenpiercing

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Alexandra L. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:40

    POL-BO: Zahlreiche Verstöße bei Kontrollaktion in Witten festgestellt

    Witten (ots) - Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Polizei am gestrigen Montag, den 2. März, eine integrative Großkontrolle auf Wittener Stadtgebiet durch. Gemeinsam mit Netzwerkpartnern der Polizei Ennepe-Ruhr, dem Zoll und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) wurden umfangreiche Kontrollen auf Wittener Stadtgebiet durchgeführt. Auch das ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:27

    POL-BO: Seniorin (71) ausgeraubt - Täter flüchten mit schwarzem Auto

    Bochum (ots) - Am Montag, 2. März, ist eine 71-Jährige im Bereich Gahlenschen Straße / Overdycker Straße in Bochum beraubt worden. Gegen 11.15 Uhr befand sich die Bochumerin vor ihrem Haus, als sie von einem unbekannten Mann festgehalten wurde. Eine Frau riss ihr dann zwei Goldketten vom Hals. Anschließend stiegen die beiden Tatverdächtigen in ein schwarzes Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren