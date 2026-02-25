Geisingen (ots) - Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagnachmittag eine junge Frau auf dem Riedweg belästigt. Gegen 16.15 Uhr war die 21-Jährige auf dem Riedweg beim Joggen. Etwa 20-30 Meter von der Engener Straße entfernt blieb sie kurz stehen, um etwas in ihr Mobiltelefon einzugeben. Währenddessen näherte sich ein unbekannter Mann und schlug ihr schließlich ...

mehr