POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis) 31-Jährige erfasst Fußgängerin - Frau schwer verletzt (25.02.2026)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, ist eine Passantin bei einem Unfall auf der Straße "Rupertsbergweg" verletzt worden. Die Fahrerin des Nissan Micra übersah die über den Zebrastreifen laufende 63-Jährige und verletzte diese schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell