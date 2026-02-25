Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Möhringen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung in der Battaglia Straße - Polizei sucht Zeugen (24.02.2026)

Tuttlingen, Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, am Dienstagabend in der Battaglia Straße. Gegen 19.30 Uhr soll ein Unbekannter einen 39-Jährigen im Hof eines Wohnhauses angegriffen haben. In der sich daraus ergebenden Schlägerei zwischen den beiden polnischen Männern habe der Angreifer auch mit einem Motorradhelm auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Nachdem ein Zeuge eingriff und die beiden trennte, flüchtete der Unbekannte mit einem Motorrad.

Der 39-Jährige wies Verletzungen auf, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Nach Angaben des Zeugen, sei der unbekannte Mann ebenfalls stark im Gesicht verletzt gewesen.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer oder zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

