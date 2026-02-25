Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 17-Jähriger von Unbekanntem verletzt (24.02.2026)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf dem Heinrich-Weber-Platz einen Jugendlichen angegriffen und verletzt. Gegen 23 Uhr sprachen zwei unbekannte, dunkel gekleidete Männer einen 17-Jährigen an. Plötzlich zog einer der beiden Fremden einen Gegenstand und verletzte den Jugendlichen damit am Arm. Anschließend flüchteten die Männer.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

