POL-KN: (Schramberg-Sulgen, LKr. Rottweil) Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung (21.02.2026)

Schramberg, Sulgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung in Sulgen. Gegen 2 Uhr am vergangenen Samstagmorgen kam es in der Sulgauer Straße vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Zwei Frauen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren sollen nach einem Streit eine 24-Jährige mit mehreren Knietritten verletzt haben.

Zeugen der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 zu melden.

