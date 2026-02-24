Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, LKr. Tuttlingen) Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem Parkplatz des Primtal-Centers (21.02.2026-23.02.2026)

Spaichingen (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Europastraße im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer touchiert sowohl eine Dachrinne, als auch einen Betonpfeiler am Gebäude eines Drogeriemarktes im Primtal-Center und entfernt sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden durch das Polizeirevier Spaichingen erbeten, erreichbar unter 07424/93180.

