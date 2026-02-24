Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B34, K6165, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung B34/K6165 - Transporter fliegt aus der Kurve und überschlägt sich (23.02.2026)

Radolfzell, B34, K6165 (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Einmündung der Bundesstraße 34 zur Kreisstraße 6165 zwischen Radolfzell und Stahringen ein Unfall ereignet. Kurz nach 13 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem Iveco Transporter von Radolfzell kommend in Richtung Espasingen unterwegs. An der Einmündung nach Stahringen bog der 30-Jährige nach links ab, wobei er - mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - aus der Kurve flog. In der Folge überschlug sich der Transporter ehe er schließlich auf einem Wiesengrundstück liegen blieb. Sowohl der 30-Jährige als auch sein 36 Jahre alter Beifahrer hatten Glück und konnten das demolierte Fahrzeug unversehrt verlassen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Iveco, an dem ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro Schaden entstand. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und ein Wildschutzzaun in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell