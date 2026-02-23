Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6108, Lkr. Konstanz) Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen Telefonmast (22.02.2026)

Hohenfels, K6108 (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es auf der Kreisstraße 6108 zwischen Selgetsweiler und Sentenhart zu einem Unfall gekommen. Gegen 1 Uhr war ein 51-jähriger Nissan-Fahrer in Richtung Sentenhart unterwegs. Vermutlich aufgrund Übermüdung kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte infolgedessen gegen einen Telefonmast. Durch die Kollision abgewiesen, landete das Auto schließlich mehrere hundert Meter weiter im Acker. Sowohl der Nissan als auch der Mast nahmen dabei erheblichen Schaden. Der 51-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

