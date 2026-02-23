Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer "nimmt" Verkehrsinsel und Schilder mit - 51-Jähriger mit über 1,4 Promille unterwegs (21.02.2026)

Konstanz (ots)

Eine Verkehrsinsel und mehrere Verkehrsschilder hat ein betrunkener Autofahrer "mitgenommen", der in der Nacht auf Samstag auf der Mainaustraße einen Unfall gebaut hat. Kurz vor 2 Uhr war der 51-Jährige mit einem Alfa Romeo in Richtung Allmannsdorf unterwegs. Dabei kam er nach links von der Straße ab, führ über eine Verkehrsinsel und zwei Schilder ehe der demolierte Wagen am Bordstein liegenblieb. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit dem 51-Jährigen durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von über 1,4 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Um den Alfa, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

