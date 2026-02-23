PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Wahlplakat und Hauswand beschmiert (20.02.2026 - 22.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, haben Unbekannte mit Farbe ein Wahlplakat und eine Hauswand mit Farbe beschmiert. An der Bahnhofstraße schmissen sie Glasbehälter mit Farbe gefüllt gegen ein Großflächenplakat der Partei "Alternative für Deutschland" und eine daneben befindliche Hauswand. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Wenn Sie Hinweise zu der Sachbeschädigung haben, nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) diese entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren