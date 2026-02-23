Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Wahlplakat und Hauswand beschmiert (20.02.2026 - 22.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, haben Unbekannte mit Farbe ein Wahlplakat und eine Hauswand mit Farbe beschmiert. An der Bahnhofstraße schmissen sie Glasbehälter mit Farbe gefüllt gegen ein Großflächenplakat der Partei "Alternative für Deutschland" und eine daneben befindliche Hauswand. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Wenn Sie Hinweise zu der Sachbeschädigung haben, nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) diese entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell