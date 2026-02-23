Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Markus-Ruf-Straße - Polizei bittet um Hinweise (21.02.2026)

Allensbach (ots)

Am Samstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Markus-Ruf-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Markus-Ruf-Straße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell