Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch am Thomaweg (17.02.2026 - 18.02.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Thomaweg" eingebrochen. Über einen Balkon gelangten die Einbrecher in das Objekt und durchwühlten mehrere Räume. Leider blieb es dabei nicht und so entwendeten sie auch verschiedene Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Wert. Hierzu sucht die Polizei in Villingen Zeugen die verdächtiges im Bereich der Straße beobachtet haben (Tel.: 07721 / 6010).

