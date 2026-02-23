Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raubüberfall auf Sparkassenfiliale: Aktenzeichen XY soll neue Hinweise geben (23.02.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Rahmen der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY am Mittwochabend, 25.02.2026, 20:15 Uhr, wird auch ein Fall aus Villingen-Schwenningen vorgestellt. Unter der Überschrift "Banküberfall in 90 Sekunden" wird eine Polizeibeamtin der Kriminalpolizei Rottweil den Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale am 28.11.2024 in Villingen live im Studio präsentieren. Die Ermittler erhoffen sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise zu dem noch unbekannten Bankräuber.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die veröffentlichte Fahndung unter folgendem Link hinweisen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-raubueberfall-auf-sparkasse/

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, haben die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Staatsanwaltschaft Konstanz die Belohnung in Höhe von bislang 3.500 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Hinweise werden am Abend der Sendung unter Tel. 0741 477-8000 entgegengenommen. Zeugen können sich aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Auf die bereits veröffentlichten Pressemitteilungen wird verwiesen.

ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5938794):

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale- Belohnung für die Aufklärung der Tat ausgelobt (27.12.2024)

VS-Villingen Nach einem Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Villingen am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 18 Uhr, hat die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Staatsanwaltschaft Konstanz nun für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, eine Belohnung von insgesamt 3.500 Euro ausgelobt. Wir berichteten bereits unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5919921

Der männliche Täter ist auffallend groß, etwa 190 cm, und schlank.

Er trug bei der Tatausführung Bekleidung mit den folgenden Auffälligkeiten:

- dunkle oberschenkellange Jacke:

mit Knebelknöpfen vorne; seitlich aufgesetzten Taschen vorne; hellem, rechteckigen Schild / Emblem vorne links; einer Quernaht auf Höhe der hinteren Schulterblätter; einen Schlitz Rückseite unten mittig; beidseitig hell-dunkel gestreifte Kapuzenkordeln

- helle Turnschuhe

- dunkle Handschuhe mit hellem Emblem am Handrücken

- braune Maske mit Augenschlitzen

Die Kriminalpolizeidirektion in Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nun mit Bildern der Überwachungskameras nach dem Täter. Diese können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-raubueberfall-auf-sparkasse/

Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0, aber auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

URSPRUNGSMELDUNG (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5919921):

POL-KN: (VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) Mit Messer in Bankfiliale (28.11.2024)

VS-Villingen Am Donnerstag, gegen 18 Uhr hat ein maskierter Mann, mit einem Messer bewaffnet, Geld in einer Sparkassenfiliale erbeutet. Der bislang Flüchtige betrat die Filiale an der Erlenstraße. Durch vorhalten eines Messers bedrohte er eine Angestellte und zwang sie, Bargeld zu übergeben. Der Täter flüchtete mit dem Geld. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung, Handschuhe und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei Rottweil sucht Hinweise zum Täter, die unter der Nummer 0741 / 4770 gemeldet werden können.

