POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs. RW) Pkw mutwillig verkratzt

Zeugenaufruf (21.02.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei ermittelt gegen bislang unbekannte Täterschaft wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Am Samstag, 21.02.2026, in der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 21:00 Uhr, wurde ein Pkw VW Golf, welcher in der Erlenstraße in Oberndorf am Neckar abgeparkt war, beschädigt. Der Golf wurde rundherum mittels eines spitzen Gegenstands verkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, in Verbindung zu setzen.

