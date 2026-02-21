Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Verdacht eines illegalen Autorennens (21.02.2026)

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der B 27 in Höhe von Bad Dürrheim augenscheinlich zu einem illegalen Autorennen. Zur Klärung des Vorfalles benötigt die Polizei weitere Zeugen. Nach derzeitigem Stand haben kurz vor 2 Uhr die Fahrer eines schwarzen Mercedes und eines schwarzen BMW einen Zeugen rechts überholt und standen im Anschluss an der Ampel, um auf das Grünlicht zu warten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, lieferten sich die beiden Fahrzeuge ein Beschleunigungsrennen in Richtung Villingen, bei dem offensichtlich die geltenden Höchstgeschwindigkeiten missachtet wurden. Zeugen des Vorfalles bzw. Zeugen, denen die beiden schwarzen Fahrzeuge in der Nacht auf Samstag ebenfalls durch ihr Fahrverhalten aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter 07721/6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell