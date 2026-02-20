Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Stein auf der Autobahn - Unfall (19.02.2026)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Wegen eines Steins auf der Fahrbahn der Autobahn 81 sind am Donnerstag, gegen 19 Uhr, zwei Autos verunfallt. Der Stein, den vermutlich kurz vorher ein Lastwagen als Ladung verlor, lag in südlicher Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen. Zwei aufeinanderfolgende Minis stießen in der Folge mit dem Verkehrshindernis zusammen. An beiden entstanden Schäden im vorderen Bereich in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Zeugen, die Informationen zu dem Lastwagen geben können der die Ladung verlor, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzten (07733 / 99600).

