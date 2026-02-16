Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Lortzingstraße. Gegen 04:50 Uhr hörte eine aufmerksame Anwohnerin einen lauten Knall. Als sie anschließend aus dem Fenster schaute, fiel ihr ein Mann auf einem E-Scooter auf, der in Richtung Innenstadt davonfuhr. Bei dem Unbekannten könnte es sich um den Täter handeln.

Die Polizei konnte vor Ort den zerstörten Automaten, mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld aus dem Automaten feststellen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Personenbeschreibung des tatverdächtigen Mannes: ca. 1,80 Meter - dunkel bekleidet - Kapuzenpullover - Rucksack

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell