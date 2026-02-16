PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte am Sonntagabend eine Seniorin aus - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 17:40 Uhr lief eine Seniorin aus Herten zu ihrer Wohnung an der Scherlebecker Straße. Als sie ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann, der ihr vermutlich bis zur Wohnung gefolgt war, geschubst. Daraufhin betrat er ihre Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Die Seniorin wehrte sich, woraufhin der Unbekannte eine Schmuckschatulle fallen ließ und die Flucht ergriff. Ob der Täter Diebesgut mitnahm, ist noch nicht geklärt. Die Seniorin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Bei seiner Flucht wurde der Mann durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Beide Frauen beschreiben den Mann wie folgt:

ca. 1,65 Meter - 1,70 Meter - ca. 25-30 Jahre alt - graue, beige Kleidung - vermutlich Jogging- oder Arbeitsanzug - schwarze Mütze- akzentfreies deutsch

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

