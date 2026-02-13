Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Festnahme bei gemeinsamen Kontrollen - Schrotthändler ohne Aufenthaltstitel und Fahrerlaubnis unterwegs
Recklinghausen (ots)
Gestern führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund gemeinsam mit der Polizei Recklinghausen eine Standkontrolle an der B224 durch.
Hier finden Sie die Pressemeldung des Hauptzollamts mit der Bilanz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/6216093
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell