Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahme bei gemeinsamen Kontrollen - Schrotthändler ohne Aufenthaltstitel und Fahrerlaubnis unterwegs

Recklinghausen (ots)

Gestern führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund gemeinsam mit der Polizei Recklinghausen eine Standkontrolle an der B224 durch.

Hier finden Sie die Pressemeldung des Hauptzollamts mit der Bilanz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/6216093

