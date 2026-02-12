Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Castrop-Rauxel/Gladbeck: Polizei hofft nach Einbrüchen und Diebstählen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Recklinghäuser Straße ein. Zwischen 14:50 Uhr und 19:45 Uhr warfen die Unbekannten vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden im Erd- und Obergeschoss. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Nach einem Auto-Diebstahl in der vergangenen Nacht bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Kia Proceed mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Kreuzungsbereich Briloner Straße/ Bernhard-Awe-Straße.

Gladbeck:

"Am Wetterschacht" gelangten ein unbekannter Mann gewaltsam über ein Fenster in einen Imbiss. Er stahl Bargeld aus der Kasse und flüchtete dann. Es liegt eine Videoaufzeichnung vor. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Dreitagebart - normale Statur - kurzes, schütteres Haar - braune Lederjacke - schwarzes Oberteil - schwarze Handschuhe Der Vorfall passierte in der vergangenen Nacht gegen 01:30 Uhr.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell